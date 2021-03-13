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Коронавирус Covid-1913 марта 2021 6:16

Глава ВОЗ заявил о нехватке 22 миллиардов долларов для проекта по борьбе с COVID-19

На данный момент ACT-Accelerator выделено 11 миллиардов долларов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о дефиците средств для глобального проекта ACT-Accelerator по борьбе с коронавирусом.

По словам гендиректора, проекту необходимо финансирование в размере 22,1 миллиарда долларов.

- На данный момент ACT-Accelerator выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов, - сказал Гебрейесус, выступая на брифинге.

также глава организации призвал страны оказать помощь и в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как "лучшую инвестицию в глобальное восстановление".

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