Российский беспилотник «Гром» будет оснащен высокоточными ракетами Х-38 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский перспективный ударный беспилотник «Гром» будет способен нести управляемые высокоточные ракеты Х-38 класса «воздух-поверхность».

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, такое вооружение станет лишь одним из вариантов боевого использования дрона, который также сможет использовать широкую гамму вооружений, в том числе новую авиационную управляемую ракету «изделие 85», а также управляемые авиабомбы КАБ-250 и КАБ-500.

Уточняется, что ракеты Х-38 способны поражать цели, будучи запущенной с расстояния до 70 километров. При этом скорость полета ракеты превышает две скорости звука. Х-38 является модульной и может снаряжаться различными боеголовками, среди которых осколочно-фугасную и проникающую.

Ранее сообщалось о другом российском беспилотнике - «Альтиус», который планируют испытать летом текущего года. БПЛА будет наносить авиаудары по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух-поверхность».