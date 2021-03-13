В Минтруде назвали критерии для допвыплат к пенсиям лётчиков и шахтёров Фото: REUTERS

В Министерстве труда назвали критерии для формирования дополнительных выплат к пенсиям лётчиков и шахтёров.

«Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчёте доплаты к пенсиям лётчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности», - приводит «Российская газета» сообщение министерства.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, в расчете дополнительных выплат участвуют и другие показатели, среди которых суммы дополнительных взносов работодателей.

Финансирование расходов на дополнительные выплаты к пенсиям проводится за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительно к основному тарифу сумм взносов, которые ранее были уплачены работодателями за данные категории работников.

Напомним, ранее в России упростили досрочный выход на пенсию врачей, учителей, пожарных, летчиков, спасателей и ряда других категорий работников. Периоды обучения для повышения квалификации теперь будут засчитываться в их трудовой стаж