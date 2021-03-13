Актриса разделась на кинопремии «Сезар» в знак протеста против мер по коронавирусу Фото: Кадр видео

Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время кинопремии «Сезар» в качестве протеста против закрытия культурных учреждений во Франции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе кинопремии 57-летняя актриса вручала награды в номинации «Лучшие костюмы», и на сцену артистка вышла в костюме осла с нанесенной на лицо красной краской, после чего Масьеро поддержала коллег, которые заняли парижский театр «Одеон», требуя открытия культурных учреждений.

В конце своего выступления актриса разделась догола. На ее груди была надпись «No culture, no future» (Нет культуры - нет будущего), а на спине требование «вернуть искусство». «Сейчас мы такие - абсолютные голые», - заявили она, имея в виду артистов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протестующие оккупировали три театра во Франции, требуя снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции. Первый пикет организован в театре «Одеон» еще 4 марта.