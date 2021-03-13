Зеленский призвал депутатов отвлечься от мелочей и не имитировать бурную деятельность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский открывая XI съезд партии призвал депутатов партии «Слуга народа» сосредоточиться на важных законах. Он подчеркнул в своей речи, что ждет от членов партии «Слуга народа» несколько очень важных и конкретных вещей.

"Первое — быть постоянно на передовой реальных изменений. Второе — быть первопроходцами, сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, которые имитируют бурную деятельность. Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению», — добавил Зеленский.

Президент Украины отметил, что члены партии должны быть едины и ежедневно стремиться к «маленьким и большим победам».

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил своё намерение вести борьбу с представителями крупного бизнеса. Он подчеркнул, что они создают монополии, мешающие развитию страны, контролирующие СМИ и оказывающие влияние на чиновников.