Трое медиков в Норвегии госпитализированы с тромбами после прививки AstraZeneca. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое медиков в Норвегии были госпитализированы с тромбами после прививки препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - приводит слова представителей Норвежского института здравоохранения газета Aftenposten.

Ранее ряд европейских стран приостановили использование препарата AstraZeneca из-за двух летальных исходов у мужчин старше 50 лет. При этом Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата компании AstraZeneca.

Специалисты отметили, что выясняют причины, которые могли повлиять на образование тромбов у пациентов и в дальнейшем вызвать смерть, но в целом они не видят опасности в применении препарата.