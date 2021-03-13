Первый тайм матча Динамо - Спартак завершился. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Динамо" и "Спартак" обменялись голами в первом тайме главного поединка 22 тура чемпионата России в РФПЛ. Столичные команды проводят довольно бодрую игру на стадионе в Петровском парке и пока что счет во встрече - 1:1. И причем, оба раза забили футболисты гостей.

На 18-й минуте матча "Динамо" открыло счет после быстрой фланговой атаки. При этом, даже не забивая голов силами своих игроков. Защитник "Спартака" Павел Маслов, неудачно сыграв после прострела, отправил мяч в сетек своих ворот. Судьи даже сначала отменили мяч, зафиксировав вне игры. Но - все было правильно, 1:0 в пользу "Динамо".

Однако же на 30-й минуте поединка полузащитник "Спартака" Виктор Мозес забил гол в ворота "Динамо" мощным ударом с угла штрафной. Передачу ему отдал Александр Соболев. Но на 40-й минуте встречи Мозес из-за травмы покинул поле - на замену ему вышел Наиль Умяров. Больше событий и голов в первом тайме не было. В матче перерыв и пока что в матче Динамо - Спартак счет 1-1.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Динамо - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучал в 19:00 по московскому времени.