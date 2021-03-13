Большунов подтвердил, что приглашение на свадьбу для Клебо в силе Фото: REUTERS

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что не собирался отзывать приглашение на свадьбу для норвежца Йоханнеса Клебо после скандала на лыжной трассе марафона чемпионата мира в Оберстдорфе.

«Приглашение на свадьбу для Клебо в силе. Но Йоханнес ответил, что он как раз на 20—30 апреля подписался на шоу. Возможно, что у него не получится приехать. Можно было бы перенести, но не знаю. Посмотрим», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Александр Большунов в скором времени вступит в брак с лыжницей сборной России Анной Жеребятьевой.

Напомним, на финише марафона на чемпионате мира лидирующий Большунов сломал палку после неосторожного маневра Клебо, что помешало россиянину прийти первым. Однако лыжник из Норвегии по решению судей был дисквалифицирован и в последствии лишен золота: в результате первое место ушло другому норвежцу, а Большунов получил серебро.

Президент России Владимир Путин назвал российского лыжника "героем гонки" и поздравил с почетным местом на соревнованиях.