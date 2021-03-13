Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса

Врач рассказал, как избавиться от непроходящего кашля после перенесенного коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после перенесенного коронавируса. Одна из его подписчиц в Instagram пожаловалась, что переболела COVID-19 в легкой форме, но больше месяца у нее продолжается сухой навязчивый кашель. Женщина спросила, как избавиться от такого последствия инфекции.

В своем ответе доктор отметил, что никаких «волшебных» таблеток в такой ситуации нет, однако облегчить состояние и ускорить возвращение к нормальному самочувствию помогут «дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир».

«В вашей ситуации главное, фундаментальное — оптимизм и настрой на активное выздоровление после ковида19», - добавил врач.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Евгений Комаровский назвал неудачные способы укрепления иммунитета, а также перечислил вещи, которые действительно помогают увеличить сопротивляемость организма различным инфекциям.