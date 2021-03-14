Вакциной «Спутник V» привились более семи миллионов россиян

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

Прививки от коронавируса вакциной «Спутник V» на сегодняшний день уже получили около семи миллионов россиян. Об этом в субботу, 13 марта, рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Прививку получили уже семь миллионов россиян, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас», - сказал глава разработавшего препарат центра в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live».

Александр Гинцбург также отметил, что главный вывод, который сделали специалисты после первого года пандемии, состоит в том, что каждое государство, которое хочет в будущем обезопасить себя от подобных катаклизмов, «должно развивать и иметь под рукой универсальные технологии, которые позволят создать широчайший круг как вакцинных препаратов, так и технологий, которые позволят создать широчайший круг диагностических препаратов и лечебных профилактических препаратов».