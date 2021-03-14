Астрофизики раскритиковали идею Илона Маска отправить людей на Марс

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что к 2050 году собирается отправить на Марс миллион человек Фото: REUTERS

Британский астрофизик Мартин Рис раскритиковал идею основателя SpaceX Илона Маска отправить людей на Марс. По словам британца, такая идея – «опасное заблуждение», передает Sky News.

«Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста», - заявил Мартин Рис, выступая Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Его американский коллега Нил Деграсс Тайсон отметил, что для комфортной жизни на Красной планете людям придется превратить ее в Землю, а на сегодняшний день переселение на Марс ради спасения от вероятной катастрофы на нашей планете выглядит абсолютно нереально. По мнению ученого из США, человечеству проще предотвратить катастрофу, чем создать условия для жизни на Марсе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Илон Маск объявил, что намерен построить на Красной планете «самодостаточный город», чтобы «чтобы обеспечить продолжение жизни в случае, если на Землю упадет метеорит или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим сами себя». Кроме того, он говорил, что к 2050 году собирается отправить на Марс миллион человек.