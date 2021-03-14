Зюганов предложил ввести в России налог для "подозрительно богатых"

Геннадий Зюганов предложил ввести новый налог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России нужен повышенный налог для "подозрительно богатых" людей, заявил в своём Telegram-канале лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

- Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия", - сказано в сообщении Геннадия Зюганова.

Он также отметил, что выступает с этой идеей на фоне предложенного ранее Министерством труда отказа в социальных выплатах для "подозрительно бедных" семей.

Сайт KP.ru рассказывал в своём эксклюзивном материале, что, по данным источника в Министерстве труда и социальной защиты России, с 1 апреля 2021 года в России изменится системы начиcления выплат на детей от трёх до семи лет.