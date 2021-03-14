Глава Центра подготовки космонавтов: О замене космонавта на астронавта на корабле Союз было известно за полгода

Crew Dragon новый корабль, возможны переносы старта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов и генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов рассказали об этом в интервью Радио "Комсомолськая правда", что о замене космонавта на астронавта на корабле "Союз" было известно за полгода

- Нам было известно за полгода, что американская сторона предпримет попытку добавить своего человека в экипаж. Разговоры шли достаточно давно. Понимая, что Crew Dragon новый корабль, возможны переносы старта, и американцы хотели подстраховаться. Чтобы американский сегмент не остался без астронавтов, - отметил Власов.