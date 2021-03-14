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Наука14 марта 2021 12:16

Глава Центра подготовки космонавтов: О замене космонавта на астронавта на корабле Союз было известно за полгода

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов рассказал об этом в интервью Радио "Комсомольская правда"
Источник:kp.ru
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Crew Dragon новый корабль, возможны переносы старта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов и генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов рассказали об этом в интервью Радио "Комсомолськая правда", что о замене космонавта на астронавта на корабле "Союз" было известно за полгода

- Нам было известно за полгода, что американская сторона предпримет попытку добавить своего человека в экипаж. Разговоры шли достаточно давно. Понимая, что Crew Dragon новый корабль, возможны переносы старта, и американцы хотели подстраховаться. Чтобы американский сегмент не остался без астронавтов, - отметил Власов.