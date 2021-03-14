В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить применение вакцины от AstraZeneca.

Такое мнение появилось у специалистов из-за случаев нарушения свертываемости крови у пациентов после прививки.

«Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки», — отмечается в публикации ирландского министерства здравоохранения в Twitter.

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии опубликовал в Twitter решение о приостановке применение вакцины от AstraZeneca.Фото: скрин Twitter.

Специалисты уточнили, что на данный момент не нашли связи между указанными проблемами и вакциной, но отказ от препарата является мерой предосторожности.

Напомним, что ранее из-за двух летальных случаев у пациентов старше 50 лет в Дании и трех случаев выявления тромбов у молодых медиков в Норвегии от использования препарата временно отказались пять европейских стран. Минздравами государств отмечено, что связь между этими случаями выясняется.