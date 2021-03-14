В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить применение вакцины от AstraZeneca.
Такое мнение появилось у специалистов из-за случаев нарушения свертываемости крови у пациентов после прививки.
«Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки», — отмечается в публикации ирландского министерства здравоохранения в Twitter.
Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии опубликовал в Twitter решение о приостановке применение вакцины от AstraZeneca.Фото: скрин Twitter.
Специалисты уточнили, что на данный момент не нашли связи между указанными проблемами и вакциной, но отказ от препарата является мерой предосторожности.
Напомним, что ранее из-за двух летальных случаев у пациентов старше 50 лет в Дании и трех случаев выявления тромбов у молодых медиков в Норвегии от использования препарата временно отказались пять европейских стран. Минздравами государств отмечено, что связь между этими случаями выясняется.