Племянница экс-президента США: Трамп огорчился блокировке Twitter больше, чем поражению на выборах

Трамп огорчился блокировке Twitter больше, чем поражению на выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Племянница экс-президента США Мэри рассказала, что блокировка аккаунта в Twitter якобы огорчила Дональда Трампа даже больше, чем проигрыш на выборах президента.

"Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года", — заявила Мэри изданию Business Insider.

Напомним, что ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне в день утверждения итогов голосования президентских выборов в Конгрессе 6 января.

Трамп со своих страниц в соцсетях обращался к протестующим, захватившим здание Капитолия. Он призывал их мирно разойтись по домам, но подбадривал тем, что они поступили, как настоящие патриоты своей страны. При этом Трамп неоднократно говорил, что результаты выборов были фальсифицированы.