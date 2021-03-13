"Локомотив" дома примет ФК "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Локомотив" под началом Марко Николича проводит не до конца уверенный сезон в РФПЛ. После вылета из Лиги Чемпионов появился шанс подняться повыше в таблице и матч против "Сочи" - тест на уровень претензий москвичей. Сейчас у москвичей 34 балла, у южан - 37. Победят хозяева "РЖД Арены" - сравняются и поднимутся выше в РПЛ. После вчерашних матчей Ахмат - Зенит, Арсенал - ЦСКА и Динамо - Спартак там очень тесно.

В чемпионатах России по футболу Сочи и Локо играли трижды. И пока что матчи завершились тремя исходами - победа москвичей, ничья и победа сочинцев. В первом круге 31 октября 2020 года Сочи дома победил "Локомотив" 2:1 в чемпионате РПЛ.

Несмотря на то, что "Сочи" стоит выше "Локомотива" в таблице, и играет более ярко в сезоне, москвичи - фавориты встречи по мнению букмекеров. Прогноз на игру РФПЛ Локомотив - Сочи - победа "Локомотива" с разницей в один гол. Во сколько посмотреть эту игру? Прямую трансляцию матча РФПЛ Сочи - Локо можно увидеть 14 марта 2021 года, начиная с 18:25 по московскому времени на телеканалах Матч ТВ и Матч Премьер.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.