«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории кино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фильм режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар" вновь стал самым кассовым в истории мирового кинематографа.

Это произошло из-за повторного проката кинофильма в Китае. Он начался 12 марта. По прогнозам картина культового режиссера соберет в Поднебесной $58 млн. пополнив при этом общую копилку киноленты. Таким образом, на 14 марта общемировые сборы «Аватара» превысили $2,82 млрд. Об этом сообщил портал Box Office Mojo, отслеживающего кассовые сборы.

Напомним, фантастический фильм вышел в 2009 году и собрал в мировом прокате $2,78 млрд . Кинолента обошла в рейтинге самых кассовых фильмов «Титаник» того же Кэмерона, который удерживал лидирующую позицию по сборам 12 лет.

"Аватар" удерживал первенство до 2019 года. Его обошли «Мстители: Финал» братьев Руссо. Тогда картина Marvel заработала $2,79 млрд.