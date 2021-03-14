AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания AstraZeneca заявила о безопасности вакцины на фоне приостановки ее применения в ряде стран.

"Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса", - сказано в заявлении AstraZeneca.

Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых.

Напомним, ранее Дания, Норвегия, Исландия, Италия отказались от вакцинации препаратом компании AstraZeneca на фоне двух летальных исходов у привившихся препаратом в Дании и трех случаев выявления тромбов у медиков в Норвегии. Минздравами государств отмечено, что связь между этими случаями выясняется.

14 марта Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом от AstraZeneca.