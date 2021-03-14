Мясников назвал хронический кашль неочевидным признаком проблем с желудком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что хронический кашель может указывать на гастроэзофагеальный рефлюкс.

"Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. <…> А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять", — объяснил он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам доктора, гастроэзофагеальный рефлюкс может вызывать также боль в горле и осиплость голоса. Он подчеркнул, что при этих показателях изжоги в такой ситуации может и не быть.

Ранее Александр Мясников заявил, что вирус Эпштейна - Барр, более известном как вирус герпеса человека четвертого типа, поразил 95 процентов людей. Мясников отметил, что большая часть людей заражается этим вирусом в детском возрасте. Он появляется при ослабленном иммунитете.