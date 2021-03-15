Адвокат напомнил об уголовном наказании за покупку поддельных ковид-справок

Поддельную справку можно купить в интернете Фото: Shutterstock

В России на фоне вакцинации против коронавируса уже появились мошенники, которые продают фальшивые сертификаты о прививке, и находятся люди, которые готовы купить такую «липу», чтобы считаться привитым хотя бы на бумаге: кто-то просто боится делать укол, кто-то – из-за убеждений.

Однако, как предупредил адвокат Вячеслав Примяков в беседе с kp.ru, за покупку поддельных ковид-справок грозит уголовное наказание.

«Полиция регулярно заводит уголовные дела против торговцев поддельными медицинскими документами. Только с начала года конкретно по ковид-справкам заведено более 130 уголовных дел. Но многие не в курсе, что за оборот фальшивых документов уголовная ответственность грозит не только их изготовителям, но и покупателям. Статья 327 УК РФ (арест до шести месяцев)», - рассказал юрист.

«Кроме того, вас могут привлечь и по новому пункту статьи 236 «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создающее угрозу массового заражения». Раньше нарушители карались только в том случае, если кого-то реально заразили. Теперь и за сам факт гипотетической угрозы», - добавил адвокат.

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