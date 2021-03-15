Врач рассказал, как разоблачат покупателя липовой справки о вакцинации от коронавируса

Поддельную справку можно купить в интернете Фото: Shutterstock

Мошенники продают фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавируса, такую поддельную справку можно купить в интернете. Однако врач-инфекционист, педиатр, руководитель клиники «лидер-Медицина» Евгений Тимаков предостерег от подобных приобретений. В беседе с «КП» он пояснил, что определить подделку очень легко, и рассказал, как именно можно разоблачить покупателя липовой справки.

«Что же касается липовых сертификатов о прививках, то тут однозначно: спрос рождает предложения. И если многие работодатели, руководители вузов пренебрегают законом о добровольной вакцинации, грозя увольнениями, то, конечно, пойдут люди покупать такие бумаги. И тем самым подвергать себя риску стать уголовником», - отметил врач.

«А определить подделку очень легко! Если введут все эти ковид- паспорта, они будут в электронной базе. Ведь в них каждый раз потребуется вносить обновленные данные на каждого человека – не только о прививках, но и тестах на антитела и т. д. Собрались куда-нибудь в Турцию с липовой бумажкой? Сотрудник таможни при вылете одним движением клавиши легко определит, что это подделка», - пояснил Евгений Тимаков, добавив: «И вместо Турции поедете в СИЗО».

К слову, адвокат Вячеслав Примяков рассказал, что уголовная ответственность за оборот фальшивых документов грозит не только их изготовителям, но и покупателям. Статья 327 УК РФ, лишение свободы до шести месяцев.

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