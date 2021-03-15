Российские исполнители остались без Grammy в 2021 году

Из-за пандемии церемония награждения лауреатов «Грэмми – 2021» проходит в ограниченном формате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году на премию «Грэмми – 2021» в разных категориях были номинированы два российских музыканта – пианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев, однако оба остались без наград.

Так, Даниила Трифонова с альбомом Destination Rachmaninov – Arrival в номинации «Лучшее классическое инструментальное соло» обошел американский пианист российского происхождения Кирилл Герштейн, который получил заветную статуэтку за альбом Ades: Concerto for Piano and Orchestra.

А в категории «Лучшая оперная запись», где Максим Емельянычев был выдвинут вместе с оркестром Il Pomo D'Oro, жюри присудило победу американскому дирижеру Дэвиду Робертсону за запись Gershwin: Porgy And Bess.

Между тем, российский пианист Трифонов, для которого нынешняя номинация на «Грэмми» стала уже пятой, совершенно не расстроился.

«Я рад, что моя запись концертов Рахманинова удостоена внимания наряду с записями прекрасных музыкантов», - сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на понедельник, 15 марта, в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения победителей премии «Грэмми», учрежденной Академией звукозаписи США.