Криштиану Роналду превзошел легендарного Пеле по числу забитых голов

Криштиану Роналду и Пеле в Цюрихе 13 января 2014 года Фото: REUTERS

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с «Кальяри» на 65-й минуте встречи оформил хет-трик.

Теперь в активе португальца после 812 официальных матчей 770 забитых мячей за один клуб – на три гола больше, чем у легендарного бразильского форварда Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту). С этим достижением Роналду поздравил сам Пеле.

«Какая же прекрасная у тебя карьера! Я очень тобой восхищаюсь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я прикрепляю к сообщению фото в твою честь с большой любовью — как символ нашей многолетней дружбы», - написал бывший игрок сборной Бразилии в Twitter, проиллюстрировав твит своим снимком с Криштиану Роналду.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее португалец был признан лучшим футболистом века: в декабре прошлого года он стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации «Игрок столетия».