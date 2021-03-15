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Спорт15 марта 2021 4:57

Криштиану Роналду превзошел легендарного Пеле по числу забитых голов

Португалец в матче «Ювентуса» с «Кальяри» оформил хет-трик, и в его активе теперь 770 забитых мячей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Криштиану Роналду и Пеле в Цюрихе 13 января 2014 года

Фото: REUTERS

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с «Кальяри» на 65-й минуте встречи оформил хет-трик.

Теперь в активе португальца после 812 официальных матчей 770 забитых мячей за один клуб – на три гола больше, чем у легендарного бразильского форварда Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту). С этим достижением Роналду поздравил сам Пеле.

«Какая же прекрасная у тебя карьера! Я очень тобой восхищаюсь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я прикрепляю к сообщению фото в твою честь с большой любовью — как символ нашей многолетней дружбы», - написал бывший игрок сборной Бразилии в Twitter, проиллюстрировав твит своим снимком с Криштиану Роналду.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее португалец был признан лучшим футболистом века: в декабре прошлого года он стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации «Игрок столетия».