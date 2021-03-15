The Washington Post рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому

Редакция американской газеты Washington Post назвала причину, по которой президент США Джо Байден до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американской газете the Washington Post назвали причину, по которой президент США Джо Байден до сих пор не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналисты считают, что таким способом Белый дом пытается подтолкнуть Зеленского к борьбе с коррупцией в стране. Вашингтон считает, чтоб победа над повсеместной коррупцией жизненно важна для стабилизации украинской экономики и "сохранения хрупкой независимости Киева" от России.

Газета the Washington Post также напомнила, что в начале своего президентского срока Владимир Зеленский пообещал бороться с проблемами в судебной системе, с организованной преступностью и олигархами, а позже сменил вектор своей политики.

Авторы статьи утверждают, что Зеленский уволил реформаторов из своего офиса, президента центрального банка, замедлил многие реформы и борьбу с олигархами, в том числе против Игоря Коломойского.