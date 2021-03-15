Синоптик рассказал, когда в центральную Россию придёт весеннее тепло

В Гидрометцентре заявили, что температура повысится до 15-18 градусов через 1-1,5 месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весенняя погода с температурой выше 15–18 градусов установится в России через месяц или полтора, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора, - заявил синоптик в разговоре с агентством ТАСС.

Он также отметил, что статистика свидетельствует о медленном приходе весны в регион.