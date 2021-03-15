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Общество15 марта 2021 10:12

Синоптик рассказал, когда в центральную Россию придёт весеннее тепло

Роман Вильфанд назвал сроки наступления температуры выше 15 градусов
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Гидрометцентре заявили, что температура повысится до 15-18 градусов через 1-1,5 месяца

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весенняя погода с температурой выше 15–18 градусов установится в России через месяц или полтора, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора, - заявил синоптик в разговоре с агентством ТАСС.

Он также отметил, что статистика свидетельствует о медленном приходе весны в регион.