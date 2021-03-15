Кинолог усомнился, что стаффордширский терьер мог напасть на 14-летнюю школьницу в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессиональный кинолог Владимир Уражевский усомнился, что на школьницу в Москве могли наброситься американские стаффордширские терьеры. Эта история, по словам эксперта, очень странная и много деталей неясны.

Все случилось на улице Барклая в ночь с 13 на 14 марта. 14-летнюю школьницу нашли под окнами жилого дома. Вскоре стало ясно, что она была в гостях у приятеля, никого из взрослых дома не было. Что произошло до конца не ясно, но на теле погибшей имеется след от укуса собаки. В квартире живут две собаки породы американский стаффордширский терьер.

Кинолог отметил, что собаки данной породы обычно не нападают на людей. Это происходит только в том случае, если их специально тренируют.

- В 99% случаев их агрессия направлена на других собак, потому что эта порода относится к бойцовским, - рассуждает кинолог в беседе с Пятым каналом.

Он отметил, что зачастую люди заводят подобных питомцев, но не знают особенностей породы. Ни о каком воспитании собаки речи не ведется. Именно такие животные могут вести себя странно.

- Собака требует внимания ровно, как и ребенок. У владельцев должно хватать времени не только на поход к ветеринару и покупку еды, но и на воспитание. Ответственность за поведение питомца всегда несет хозяин, - заключил кинолог.

Что касается агрессии к человеку, американский стаффордширский терьер проявляет ее только при наличии специальных тренировок.

- Чтобы просто так, на ровном месте собака проявила агрессию — это почти невозможно, - заключил Владимир Уражевский.

К сожалению, истории нападения животных на людей не редкость. В Перми собака бойцовской породы набросилась на 5-летнюю девочку, но хозяин оказался поблизости и смог оттащить животное.

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