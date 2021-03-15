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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 11:26

ЕС намерен приступить к переговорам о покупке "Спутника V"

ЕМА может одобрить российский препарат уже в мае 2021 года
Антон Беспамятных
Комментарии (8)Комментарии (8)

Четыре страны Евросоюза заинтересованы в закупке "Спутника V"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько стран Евросоюза планируют начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил представитель ЕС, ведущий переговоры с производителями препаратов.

Как пишет агентство Reuters, речь идет о четырех странах. Отмечается, что Венгрия и Словакия уже купили отечественный препарат, а Чехия выразила заинтересованность в закупке. Кроме того, Италия рассматривает возможность запустить производство "Спутника V" на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.

Проверка отечественного препарата Европейским медицинским агентством стартовала 4 марта этого года. Источник, знакомый с процессом, сообщил, что вакцину могут одобрить в мае.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что страны ЕС имеют право закупать вакцину "Спутник V". При этом они сами будут нести ответственность за ее использование.

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