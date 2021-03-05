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Еврокомиссия заявила, что страны ЕС имеют право покупать вакцину «Спутник V»

При этом страны ЕС будут сами нести ответственность за последствия применения препарата
Ксения АНУФРИЕВА
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Еврокомиссия заявила, что страны ЕС имеют право покупать вакцину «Спутник V»

Еврокомиссия заявила, что страны ЕС имеют право покупать вакцину «Спутник V»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страны Европейского союза имеют юридические права приобретать российскую или китайскую вакцины от коронавирусной инфекции, однако всю ответственность за последствия их применения они будут нести самостоятельно. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга.

Он отметил, что ЕК определила портфель общих закупок вакцины от болезни. Этот портфель накладывает на государства, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля.

- Несмотря на это, с юридической точки зрения государства-участники Евросоюза имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет, - объяснил Эрик Мамер.

ЕК с августа 2020 года заключила шесть контрактов на предзаказ 2,6 миллиона доз вакцины от коронавируса компаниями, из которых на данный момент свои вакцины в Европейском союзе лицензировали три производителя: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Все они уже начали поставки в Евросоюз, но пока что в меньших объемах, чем предусмотрено в контрактах, из-за проблем с логистикой.

Как сообщал сайт kp.ru, регулятор ЕС - Европейское агентство лекарственных средств – вчера начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Несколько стран Евросоюза уже одобрили данную вакцину на своей территории, не дожидаясь решения регулятора.

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