В России вакцинацию от коронавируса прошли уже 3,5 миллиона человек

Россия лидирует в Европе по числу завершивших курс вакцинации от коронавируса Фото: REUTERS

В России число полностью привитых от коронавируса людей достигло 3,5 миллиона, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. В организации также отметили, что Россия стала лидером по числу завершённых курсов вакцинации от COVID-19.

- Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 миллиона жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза, - передаёт ТАСС слова представителей РФПИ.

Также отмечается, что в пять лидирующих по скорости вакцинации стран вошли Китай, США, Индия и Израиль.

Ранее сайт KP.ru назвал пять основных факторов, которые мешают прививочной кампании России развиваться стремительнее. Среди них сложность производства препарата и недостаточная оценка гражданами опасности заражения коронавирусом.