Роспотребнадзор проверил организацию питания в половине школ России

Роспотребнадзор проверил организацию питания в 54% школ России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Роспотребнадзор проверил организацию питания в 24,2 тысячи школ на всей территории России, что составляет 54% от общего числа учебных ведений.

Нарушения в хранении продуктов были выявлены в 15% случаев, в 13% имелись нарушения в маркировке продуктов. В 12,3% случаев были допущены нарушения сроков прохождения медосмотров персоналом пищеблока, пишет ТАСС.

Голикова добавила, что с начала сентября 2020 года 7,3 миллиона школьников 1-4 классов в 39,2 тысячи школ страны обеспечены горячим питанием. В этом году на эти цены власти России выделили 59,2 миллиарда рублей.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что поставщики питания в школы были оштрафованы почти на 150 миллионов рублей. Кроме того, 61 организация была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.