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Общество15 марта 2021 13:58

Голикова: поставщики питания в школы были оштрафованы почти на 150 миллионов рублей

В ходе проверок были изъяты почти 60 тонн продуктов
Ксения АНУФРИЕВА
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Голикова: поставщики питания в школы были оштрафованы почти на 150 миллионов рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор по итогам проверок оштрафовал почти на 150 миллионов рублей поставщиков горячего питания в школы России за различные нарушения. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила в ходе совещания с премьер-министром вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она отметила, что в ходе проверок были изъяты почти 60 тонн продуктов.

- По всем фактам выявленных нарушений приняты меры, предусмотренные законодательством: наложены штрафы сумму более 147 миллионов рублей, изъято около 59 тонн продуктов питания, которые не соответствовали обязательным требованиям. Кроме того, приостановлена деятельность 146 поставщиков питания в школы, - рассказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В общей сложности Роспотребнадзор проверил 24,2 тысячи школ - 54% от общего числа школ в России.

Как сообщал сайт kp.ru, глава правительства России Михаил Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых. Премьер-министр считает, что к контролю организации питания в школах следует привлекать родителей учащихся.