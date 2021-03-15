Голикова: поставщики питания в школы были оштрафованы почти на 150 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор по итогам проверок оштрафовал почти на 150 миллионов рублей поставщиков горячего питания в школы России за различные нарушения. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила в ходе совещания с премьер-министром вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она отметила, что в ходе проверок были изъяты почти 60 тонн продуктов.

- По всем фактам выявленных нарушений приняты меры, предусмотренные законодательством: наложены штрафы сумму более 147 миллионов рублей, изъято около 59 тонн продуктов питания, которые не соответствовали обязательным требованиям. Кроме того, приостановлена деятельность 146 поставщиков питания в школы, - рассказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В общей сложности Роспотребнадзор проверил 24,2 тысячи школ - 54% от общего числа школ в России.

Как сообщал сайт kp.ru, глава правительства России Михаил Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школьных столовых. Премьер-министр считает, что к контролю организации питания в школах следует привлекать родителей учащихся.