Суд подтвердил, что Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области

Навальный находится в ИК-2 во Владимире Фото: Александр БОЙКО

Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 во Владимирской области, сообщается в письме 235-го Гарнизонного суда, который будет рассматривать жалобу представителя Навального на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске. Письмо есть в распоряжении агентства ТАСС.

В суде также сообщили, что рассмотрение жалобы пройдёт завтра, 16 марта. Уведомление о рассмотрении жалобы направили начальнику колонии, чтобы тот известил о слушании Алексея Навального. Суд также попросил администрацию колонии "обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видео-конференц-связи".

В пятницу, 12 марта, штаб Навального сообщил, что политика увезли из СИЗО Кольчугино, где он проходил карантин после этапирования из "Матросской тишины".

Напомним, Навальный приговорён д 3,5 года за нарушения условного осуждения по делу "Ив Роше". Сайт KP.ru сообщал также, что с учётом домашнего ареста политик будет отбывать в колонии два года и восемь месяцев.