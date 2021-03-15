Ватикан отказался благословлять гомосексуальные пары

Ватикан отказался благославлять однополые браки Фото: Анна ЕПАНЕШНИКОВА

Однополые пары, собирающиеся вступить в союз, не смогут получить благословление в церкви. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

В своем пояснении Конгрегация доктрины веры отметила, что постоянные однополые отношения не подпадают под определение брака, то есть существующего между мужчиной и женщиной и "рождающего новую жизнь".

При этом представителей сексуальных меньшинств могут благословлять по отдельности. В Конгрегации доктрины веры указано, что церкви могут принимать и заботиться о людях нетрадиционной сексуальной ориентации.

- Церковь Господа не перестанет благословлять своих детей, но не может благословлять грех. Может благословить грешника, признавая его часть своего мироздания, — написано в тексте разъяснения.

Ранее в Ватикане на высокопоставленный пост впервые назначили женщину. Должность заместителя секретаря Синода займет француженка Натали Бекварт. Прежде чем занять должность, она состояла в мини-совете Синода епископов.