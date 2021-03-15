Еврокомиссия опровергла переговоры с Россией по закупке вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Европейская комиссия не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для возможной централизованной закупки препарата для стран Европейского союза. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии в понедельник, 15 марта.

«На данный момент я могу только повторить, что уже говорилось на прошлой неделе. Наша стратегия вакцинации – совместная…. На данный момент, как уже говорилось, переговоров между переговорщиками ЕС и разработчиком российской вакцины нет», - заявил он, указав на то, что Еврокомиссия совместно со странами-членами Евросоюза «могут в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин».

Напомним, ранее появилась информация, что несколько стран Европейского союза планируют начать переговоры о покупке вакцины «Спутник V». Reuter со ссылкой на свои собственные источники заявил, что Евросоюз рассматривает возможность переговоров с разработчиком российского препарата для возможной централизованной закупки вакцины для стран-членов.