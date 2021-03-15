В Литве рассказали, почему не уведомили Киркорова о запрете на въезд

В Литве объяснили, почему не сообщили Киркорову о запрете на въезд в страну Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Миграционная служба Литвы объяснила, почему не сообщила певцу Филиппу Киркорову о запрете на въезд в страну.

- Иностранец не был уведомлен об этом решении… так как миграционная служба не имеет его домашнего адреса, — ответили в ведомстве на запрос представителя артиста Александра Добровинского.

Как пишет РИА Новости, о самой причине запрета на въезд в сообщении миграционной службы ничего не сказано.

- Очевидно, песня "Зайка моя" может подорвать устои Вильнюса, а "Жестокая любовь" - развалить армию Прибалтики, — иронично заметил Добровинский.

19 января департамент миграции при МВД Литвы внес Филиппа Киркорова в реестр нежелательных в стране лиц. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявил, что власти Литвы считают позицию певца в вопросе присоединения Крыма к России неприемлемой.