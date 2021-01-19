Российскому исполнителю Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд на территорию Литвы. Департамент миграции при МВД Литвы во вторник, 19 января, внес музыканта в список нежелательных в стране лиц.- Отношение к таким исполнителям у нас однозначное, сомнений по вопросу включения Филиппа Киркорова в список нежелательных лиц не возникло, - объяснила в ходе беседы с журналистами министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, заявив о «неприемлемости» позиции музыканта в вопросе присоединения Крыма к России.Имя Филиппа Киркорова, вместе с которым упоминается и певец Михаил Шуфутинский, привлекло внимание министерства иностранных дел Литвы, из-за того, что организаторы их гастролей на территории балтийской республики получили компенсацию в размере около 30 тысяч евро на покрытие убытков по отмене из-за пандемии запланированных концертов. Подобные выплаты назначаются организаторам и других отозванных концертов, но именно случай с российскими исполнителями вызвал скандал в литовских СМИ, на который поспешили отреагировать местные правоохранители.Во вторник в Литве парламентские комитеты по национальной безопасности и обороне, а также по культуре провели специальное заседание по поправкам к закону о правовом положении иностранцев. На нем обсудили намерение создать в Литве «кодекс чести», который определит критерии для формирования списка «нежелательных» в стране иностранных деятелей культуры.Как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвал откровенной глупостью причины, по которым литовские власти внесли Киркорова в «черный список».