ВОЗ: пока нет доказательств, что вакцина AstraZeneca вызывает проблемы с кровью Фото: REUTERS

На данный момент нет свидетельств, что проблемы с кровью у ряда пациентов были вызваны вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, которая уточнила, что результаты экспертизы ВОЗ по безопасности препарата появятся в течение недели.

«На данный момент нет свидетельств того, что инциденты были спровоцированы вакциной», - приводит РИА Новости слова представителя ВОЗ, которая отметила необходимость продолжать кампании по вакцинации, «чтобы спасать жизни и сдерживать тяжелые формы заболевания».

Как сообщила Харрис, в ряде европейских стран речь идет о приостановке использования определенных партий вакцины AstraZeneca, тогда как в других это было сделано в качестве меры предосторожности.

Напомним, накануне о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca сообщили в Германии, применение вакцины также приостановили Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия и еще несколько стран Европы из-за смерти двух привившихся в Дании людей и трех случаев выявления тромбов у норвежских медиков, получивших прививку данным препаратом.