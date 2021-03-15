Нидерланды приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca

AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерланды стали очередной страной, власти которой в качестве меры предосторожности приняли решение временно приостановить вакцинацию населения против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Об этом говорится в сообщении нидерландского правительства. Отмечается, что рекомендацию на время отказаться от вакцины AstraZeneca на территории страны выдало Голландское управление лекарственных средств (CBG). Ведомство посоветовало приостановить использование препарата в течение следующих двух недель – по 28 марта включительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дания, Норвегия, Исландия, Италия и еще несколько европейских стран отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за смерти двух привившихся в Дании и трех случаев выявления тромбов у медиков в Норвегии. Связь с прививкой выясняется, проводится расследование. Между тем, представители компании утверждают, что их вакцина совершенно безопасна.