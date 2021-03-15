ЕК начала разбирательство с Британией за невыполнение сделки по Brexit Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 15 марта, Европейская комиссия запустила юридическую процедуру против Великобритании за невыполнение сделки по Brexit. О начале разбирательств говориться в сообщении ЕК.

«Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии», — говорится в документе.

Кроме того, Еврокомиссии сообщила, что Великобритания нарушила обязательства добросовестности.

Теперь у Соединенного королевства есть месяц для того, чтобы дать ответ на письмо. Результатом разбирательства могут стать штрафы со стороны Европейского Союза.

Лондон и Брюссель завершили переходный период по Brexit 1 января текущего года, когда в действие вступило соглашение о партнерстве, которое предусматривает свободную торговлю, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам.