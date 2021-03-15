Курс евро опустился ниже 87 рублей впервые с 20 августа 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 15 марта 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к доллару и евро. Европейская валюта опустилась ниже 87 рублей, впервые с 20 августа 2020 года.

Согласно данным торговой площадки, по состоянию на 19:57 по московскому времени евро снизился на 0,83 процента к закрытию предыдущей сессии и достиг 86,97 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился ниже 87 рублей 20 августа прошлого года.

Напомним, сегодня, 15 марта, на открытии торгов доллар опустилась ниже 73 рублей впервые с 17 декабря минувшего года.

Как писал сайт kp.ru, во время торгов 9 марта евро впервые со 2 сентября 2020 года опустилось ниже 88 рублей, показывая снижение на 47 копеек. Доллар также ослаб по отношению к рублю и составлял 73,89 рубля.