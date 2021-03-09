Евро упал ниже 88 рублей впервые с 2 сентября 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 9 марта 2021 года, курс рубля укрепился по отношению к европейской валюте, которая впервые со 2 сентября 2020 года опустилась ниже 88 рублей.

Курс евро расчетами на «завтра» на 14.05 по московскому времени вторника, 9 марта, снижался на 47 копеек до отметки 87,97 рубля, и уже опускался до 87,95 рубля. Курс доллара также ослаб по отношению к рублю. Американская валюта потеряла в цене 31 копейку, и опустилась до отметки 73,89 рубля.

Как отмечается, рост рубля происходит на фоне роста майских фьючерсов на нефть марки Brent, которая прибавила в стоимости 1,2 процента - до 69,06 доллара за баррель.

Как писал сайт kp.ru, на открытии торгов наблюдалась противоположная картина - курс рубля терял в цене по отношению к доллару и евро.

Напомним, ранее аналитик допустил снижение курса рубля в марте текущего года. Эксперт не исключает рост евро до исторических максимумов. Ведущий аналитика FxPro Александр Купцикевич считает, что откат цен на черное золото может привести к существенному ослаблению рубля