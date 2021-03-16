В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

Российские медики выявили в стране южноафриканский штамм коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские специалисты, которые продолжает системную работу по выявлению и изучению изменчивости вируса SARS-CoV-2, выявили в нашей стране южноафриканский штамм коронавируса. Об этом утром во вторник, 16 марта, сообщил Роспотребнадзор.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что исследования проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора. Только за последнее время «в рамках молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2» на территории России специалисты собрали более восьми тысяч клинического материала от людей, которых необходимо обследовать с учетом эпидемиологических рисков». В первую очередь это те, кто недавно вернулся из зарубежных поездок, а также те, кто с ними контактировал, и пациенты с подозрением на повторное инфицирование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксировано распространения ни «британского», ни других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза мутаций заболевания на территорию страны.

К слову, в России появился первый отечественный ПЦР-тест, который выявляет британский вариант COVID-19.

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