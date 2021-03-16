Финансовые эксперты посоветовали россиянам покупать доллары и евро

Россиянам посоветовали покупать "ослабевшие" евро и доллары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара стремится к отметке в 72 рубля, но угроза новых санкций и риск снижения рынка нефти могут нарушить эту динамику. Однако нынешний курс - неплохая возможность для покупки валюты на среднесрочную перспективу, считают финансовые эксперты.

Вчера, 15 марта, доллар достиг рекордно низкого для последних месяцев курса - 72,9 рубля. Курс евро снизился до минимальной с августа 2020 года отметки в 86,97 рубля.

Рубль укрепляется по сравнению с долларом шесть торговых сессий подряд, а признаков его снижения пока не видно, заявил в беседе с РИА Новости Андрей Верников из компании "Универ Капитал". Эксперт также отметил, что до конца квартала экспортёры будут продавать валюту. Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс" добавил, что в среднесрочной перспективе курс доллара может снизиться до 72,4 рубля, а курс евро достигнет 86 рублей.