Прогноз: москвичи скоро перестанут носить пальто и куртки из-за глобального потепления

Эксперт спрогнозировал изменения в гардеробе москвичей Фото: Александр АБРАМОВ

Из-за изменения климата москвичи скоро сменят свой гардероб, демисезонная одежда станет ненужной, считает руководитель форсайт-группы рынка WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

Эксперт также напомнил, что лето 2020 года стало для Европы самым жарким в истории, и в гардеробе европейцев стали преобладать майки, шорты и сандалии.

- Как потепление скажется на москвичах? В первую очередь, стоит ожидать снижения продаж демисезонной одежды. Из-за резких изменений погоды столичные сугробы достаточно быстро сменяются сухим асфальтом, и время носки курток и пальто, предназначенных для околонулевых температур, сокращается до одной-двух недель, - отметил Баженов в разговоре с РИА Новости.

Специалист также отметил рост спроса на одежду-трансформер, как куртки с отстёгиваемыми подкладками и капюшоном или кофты со снимаемым начёсом. Кроме того, популярность набирает шеринговая экономика, при которой срок службы одежды становится дольше, люди не пренебрегают ремонтом и ожидают от производителей одежды, что отходы от её производства станут сырьём для изготовления следующих изделий.