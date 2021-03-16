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Коронавирус Covid-1916 марта 2021 11:03

Во Франции выявили "невидимый" для ПЦР-тестов новый штамм коронавируса

Пока не доказано, что он более заразен или опасен для жизни
Антон Беспамятных
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На северо-западе Франции зафиксировали новый штамм коронавируса

Фото: ИВАНОВА Диана

В районе Бретань на северо-западе Франции врачи выявили новый штамм коронавируса. По предварительным данным, повышенная его опасность не выявлена.

Сообщается, что новый штамм было очень сложно отследить, так как у зараженных им людей были обычные для коронавируса симптомы, но отрицательные ПЦР-тесты.

Пока не доказано, что новый вариант более заразен или опасен, чем "оригинал". Сейчас специалисты продолжают анализировать штамм. В дальнейшем ученые собираются выяснить, как новый вариант реагирует на вакцины и антитела, выработанные от предыдущего заражения.

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что власти страны уже передали данные о новом варианте в международные органы здравоохранения.

Ранее новый штамм коронавируса выявили на Филиппинах. На данный момент неясно, является ли обнаруженный коронавирус более заразным или же снижающим эффективность вакцин.

Распространение коронавируса в мире