Во Франции выявили "невидимый" для ПЦР-тестов новый штамм коронавируса

На северо-западе Франции зафиксировали новый штамм коронавируса Фото: ИВАНОВА Диана

В районе Бретань на северо-западе Франции врачи выявили новый штамм коронавируса. По предварительным данным, повышенная его опасность не выявлена.

Сообщается, что новый штамм было очень сложно отследить, так как у зараженных им людей были обычные для коронавируса симптомы, но отрицательные ПЦР-тесты.

Пока не доказано, что новый вариант более заразен или опасен, чем "оригинал". Сейчас специалисты продолжают анализировать штамм. В дальнейшем ученые собираются выяснить, как новый вариант реагирует на вакцины и антитела, выработанные от предыдущего заражения.

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что власти страны уже передали данные о новом варианте в международные органы здравоохранения.

Ранее новый штамм коронавируса выявили на Филиппинах. На данный момент неясно, является ли обнаруженный коронавирус более заразным или же снижающим эффективность вакцин.