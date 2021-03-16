Правительство РФ разрабатывает запрет на одноразовую посуду Фото: Иван МАКЕЕВ

Российское правительство разрабатывает запрет на одноразовый пластик, в том числе на одноразовую посуду. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила заместитель председателя кабмина Виктория Абрамченко в ходе форума «Чистая страна».

- Мы должны запретить использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, не нужно этого бояться. Это есть уже в практической работе правительства. К 2030 году следует добиться извлечения 50 процентов вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Это позволит сократить в два раза захоронение отходов и в два раза меньше использовать первичные ресурсы, - отметила она.

В свою очередь руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что запретить неперерабатываемый пластик было бы проще, если бы перед Минпромторгом не стояло цели наращивать производство товаров и создавать рабочие места. Чтобы такой запрет не был шоком для промышленности, в данной сфере следует задействовать экономические стимулы перехода от трудноперерабатываемых видов к более экологичным.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, страны ЕАЭС, в том числе и Россия, предлагают ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика. Стратегия развития альянса предусматривает изучение вопроса о поэтапном запрете на импорт и производство одноразового пластика, в том числе пакетов и одноразовой посуды.