Песков: Россия выступает против конкуренции вакцин от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия выступает конкуренции вакцин от коронавирусной инфекции, а также против политизации вопросов их распространения. Об этом во вторник, 16 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Пресс-секретарь президента России отметил, что в западных странах прикладывают беспрецедентные усилия, чтобы заставить отказаться от закупки вакцин от коронавируса, произведенных в России.

- В некоторых государствах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков. Я не стал бы конкретизировать, о каких именно странах идет речь, просто известны попытки оказания такого давления, - отметил Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель Кремля говорил, что спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в мире превышает предложение. При этом приоритетом остается вакцинация россиян.

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