Песков: спрос на вакцину «Спутник V» в мире превышает предложение Фото: REUTERS

Спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в мире превышает предложение, однако приоритетом остается вакцинация жителей России. Об этом в понедельник, 15 марта, заявил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что спрос на препарат сейчас значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности. Эта ситуация заставляет весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций. Именно он уполномочен осуществлять международные связи для удовлетворения этих международных заявок на «Спутник V».

- РФПИ работает днем и ночью. Президент получает каждый день доклады по линии фонда и по линии правительственного штаба. У нас есть четкое понимание того, что непререкаемым приоритетом остается вопрос продолжения вакцинации россиян, - отметил Дмитрий Песков.

Напомним, в начале марта российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, заняла второе место среди вакцин по числу одобривших применение государств мира.