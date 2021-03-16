Привитые от коронавируса россияне рассказали, почему приняли такое решение

Россияне рассказали, почему приняли решение сделать прививку от COVID-19 Фото: REUTERS

Россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, рассказали, что главными причинами для них стали страх за своё здоровье и желание возобновить путешествия по миру. Опрос провёл в социальных сетях портал стопкоронавирус.рф.

В разных соцсетях о 41,5% до 45% подписчиков официального ресурса о коронавирусе в России ответили "Устал бояться за своё здоровье". От 39% до 42,5% опрошенных проголосовали за вариант "Очень хочу путешествовать без ограничений".

29% - 34% респондентов ответили, что прошли вакцинацию от коронавируса, поскольку доверяют отечественным вакцинам.

Стремление скорее снова свободно видеться с родными и друзьями двигало при принятии решения о прививке от 11% до 15% россиян.

В опросе во ВКонтакте и Telegram приняли участие 4 066 человек.