Разработчик "Спутник V" допустил введение двух компонентов вакцины с разницей в 60 дней

При вакцинации "Спутником V" можно увеличить время между прививками до 60 дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временной промежуток между введением первого и второго компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" можно увеличить до 60 дней, сообщил глава разработавшего вакцину центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Напомним, российская вакцина "Спутник V" стала первым в мире препаратом для вакцинации от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Разработкой препарата занимался национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что антител к коронавирусу гораздо больше у привитых людей, чем у переболевших COVID-19. Также Александр Гинцбург сообщил, что после прививки "Спутником V" не было зафиксировано ни одного случая смерти пациента от препарата. Он добавил, что количество произведенных доз вакцины "Спутник V" уже превышает десять миллионов.